Schicksalsspiel am Sonntag gegen Sturm SKV-Vorstand ist sauer auf Bundesliga

High Noon in Gleisdorf. Sonntagmittag um 12.30 Uhr geht es für die Rot-Weißen um die Wurst. Im Kampf gegen den Abstieg müssen drei Punkte gegen den unmittelbaren Konkurrenten Sturm II her. Das Team von Trainer Daniel Madlener reist bereits am Samstag nach Gleisdorf zu der Auswärtspartie in die Steiermark, um am Spieltag selbst ausgeruht und bestmöglich vorbereitet zu sein.