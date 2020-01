Schick Sisters haben Dornrosen in Pension geschickt

Die Dornen sind verschwunden, die dazugehörigen Rosen auch. Das Kabarettistische hat sich verflüchtigt zugunsten hoher Musikalität und stimmlichen Dreigesangs. Eines ist geblieben: Christine, Katharina und Veronika Schicho sind Schwestern.

Aus den Dornrosen sind The Schick Sisters geworden, die morgen in Spital am Pyhrn Vorpremiere im Konditorei-Café von Johanna Kemetmüller feiern.

Die drei Schwestern lieben es, gemeinsam zu musizieren, zu singen, Stimmungslagen Ausdruck zu verleihen. In ihren neuen Rollen unter neuem Namen haben sie dabei durchaus den schwierigen Weg gewählt.

Denn ihr Ende nächster Woche erscheinendes Debütalbum in neuer Aufmachung – Titel "Close Together" – folgt nicht den Mechanismen eines Pop-Business, das auf den schnellen Wirkungsfaktor setzt. Hier versucht sich Individualität ihren Raum zu verschaffen.

Dafür strapazieren die Schwestern keine vorgefertigten Schablonen, sondern versuchen, ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten Ausdruck zu verleihen. Das ergibt rein akustisch mit Kontrabass, Violine und Gitarre gespielte Songs im Dreigesang, die sich aber ihren Platz im verwöhnten Ohr erst suchen müssen. Die Lieder sind anspruchsvoll und dennoch durchaus für die Breite tauglich. Auch vom Schmäh befreit kann man mit den neuen Liedern der drei Schwester seine Freude haben.

Wechsel nach 18 Jahren

Man spürt jedenfalls, dass den Steirerinnen ein Neubeginn wichtig war, weil er sie wirklich in Neuland führt. Nach 18 Jahren Musikkabarett, 2000 Auftritten und neun CD-Produktionen suchten die hochmusikalischen Schwestern nach einer neuen Herausforderung. Als The Schick Sisters scheinen sie sie nun gefunden zu haben. Das enge Band der Musik, das sie seit Kindesbeinen an verbindet, hat sie jetzt zu einer etwas ernsteren Ausdrucksform gebracht.

Konzert: The Schick Sisters "unplugged", 17. Jänner, 20 Uhr, Kulturcafé Kemetmüller, Spital am Pyhrn

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at