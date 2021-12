Jahrelang galt das Bahnhofsviertel als unlösbarer Problemfall der Stadt, nun könnte sich schon in Kürze einiges in Wohlgefallen auflösen: Investor Leopold Födermayr hatte vor einem Jahr mit einem vom Vorarlberger Architektenteam Marte.Marte entworfenen fünfstöckigen Bürokomplex am ehemaligen Wüstenrot-Standort an der Dukartstraße den Anstoß gegeben, der Steyrer Architekt Michael Obermair war kürzlich mit Entwürfen für sein Projekt "The Link City Steyr" auf dem Pfaffenwimmer-Areal gefolgt.