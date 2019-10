Schafe weiden Wiese über Deponie ab

Die Amstettner Mülldeponie war in den Neunzigerjahren zum Problemfall geworden. Als die Halde mit 250.000 Tonnen Mist aus den Haushalten des Amstettner Bezirkes randvoll gefüllt war, drängten die Politiker darauf, nochmals 850.000 Tonnen darüber zu einem "Müllberg" aufzuschütten. Eine Genehmigung für den 20 Meter hohen Abfallkogel gab es aber nie, stattdessen wurde die Stadt verpflichtet, Altlasten auszuräumen und das Grundwasser unter dem Endlager mit einer riesigen Betonwanne zu sichern.

Alle Behördenauflagen hat die Stadt getreu erfüllt, jetzt obliegt ihr nur noch die sogenannte Nachsorgeverpflichtung. Das bedeutet, dass die begrünten Hektarflächen nicht zur G’stätten verludern dürfen.

Die Landschaftspflege ist bisher in Zusammenarbeit des Rathauses mit dem Maschinenring geschehen. Jetzt aber hat sich der Gemeinderat in einem Beschluss einen neuen Bewirtschafter gesucht: Nicht mehr der Maschinenring soll das Wiesengelände abmähen, sondern Schafe das Gras, das über der Endlagerstätte des Hausmülls vergangener Tage gewachsen ist, abweiden. "Das ist eine Win-win-Situation", sagt der Chef der Umweltabteilung im Rathaus, Dieter Stadlbauer, "wir werden uns in Zukunft jährlich zwischen 4000 und 5000 Euro Kosten ersparen." Stadlbauer hat bereits zwei Schafbauern an der Hand, die ihre Herde auf die eingezäunten Wiesen treiben wollen.

"Ich sehe dieses Projekt als weitere Aktion in unserem Maßnahmenpaket gegen den Klimawandel", sagt Umweltstadtrat Dominik Hörlezeder (Grüne). Die Beweidung mit den Schafen würde den Einsatz von Maschinen und Treibstoffverbrauch minimieren. Das Futter, das die Tiere über der Mülldeponie abfressen, sei laut Gutachten unbedenklich: "Es wurden keine Reststoffe nachgewiesen, auch von Deponiegasen nicht."

