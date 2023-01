Sauberer Strom: Ternberg zündet Sonnen-Turbo

Nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss werden gemeindeeigene Bauten noch heuer mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Dazu wurde ein Darlehen in der Höhe von einer Million Euro aufgenommen.

Insgesamt werden 1,3 Millionen Euro investiert, um künftig Sonnenstrom zu produzieren und damit den öffentlichen Strombedarf weitgehend abzudecken. Das ist nicht nur eine klimapolitische Notwendigkeit, sondern auch eine wirtschaftliche: "Wir bekommen bis ins Frühjahr als langjähriger Kunde der Energie AG die Kilowattstunde um fünf Cent, danach laut Angebot um 40 Cent. Bei einer Verachtfachung des Strompreises läuten bei mir in Hinblick auf das Budget die Alarmglocken", sagt SP-Bürgermeister Günther Steindler im Gespräch mit der Steyrer Zeitung. Die Kollektoren kommen zuerst auf öffentliche Gebäudedächer: Gemeindeamt, die fünf Feuerwehrhäuser im Ort. "Das größte Vorhaben um 270.000 Euro ist die Überdachung der Kläranlage mit Photovoltaik-Elementen", erklärt der Ortschef.

Zwei Angebote von österreichischen Firmen für die Sonnenstromoffensive liegen auf dem Tisch. Jetzt, Ende Jänner, fällt die Entscheidung, wer zum Zug kommt. "Was die öffentliche Hand betrifft, haben wir einen Jahresverbrauch von etwa 770.000 Kilowattstunden Strom. Wenn im Herbst unsere Investition in erneuerbare Energie umgesetzt ist, liegt die Nennleistung bei 800.000 Kilowatt im Jahr", sagt der Bürgermeister. Mit der Ökostromoffensive im Ort verbunden sind auch eine leistungsstarke E-Tankstelle beim Gemeindeamt und ein Elektrofahrzeug der Mittelklasse, das von Gemeindemitarbeitern als Dienstfahrzeug genutzt und von allen Ternbergern ausgeliehen werden kann. Das Gemeindeamt wird zudem mit einem Stromspeicher ausgerüstet. "Damit wir auch im Fall eines Blackouts handlungsfähig bleiben", sagt Steindler.

Damit nicht genug: In den nächsten Jahren wird vor allem der Ternberger Ortsteil Breitenfurt weiterentwickelt. Der Neubau des Fußballplatzes ist beschlossene Sache und soll bis 2025 fertig sein. Dazu kommt verdichteter Wohnbau der Styria. Auf 40 Bauparzellen entstehen rund 80 Eigentumswohnungen. "Wir wollen als Gemeinde in diesem Gebiet fünf Hektar Grund pachten und ein 5-MW-Sonnenstromkraftwerk in Betrieb nehmen." Das ist laut Steindler Phase zwei der Ökostromoffensive.

Betriebe und Arbeitsplätze

Wird dieser Schritt umgesetzt, wolle man eine Energiegemeinschaft gründen. "Alle Bewohner, die Interesse haben, können sich da einkaufen und Sonnenstrom zu günstigen Konditionen beziehen." Dieses Vorhaben soll Ternberg auch für Betriebe zu einem interessanten Pflaster machen. "Wir stehen mit dem Land in Verhandlungen über ein Betriebsbaugebiet", sagt der Bürgermeister. Sichere und nachhaltige Stromversorgung sei künftig bestimmt ein wichtiges Kriterium für Firmen bei der Wahl des Standorts. Diese Maßnahmen sind laut Steindler kein Selbstzweck. "Wir müssen aktiv sein und bleiben, sonst sind wir bald einmal ein Museumsdorf, weil alle jungen Einwohner wegziehen." Das wolle er auf keinen Fall. "Aus diesem Grund arbeiten alle Ennstalgemeinden gut zusammen."

Autor Martin Dunst

