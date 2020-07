Sattelkraftfahrzeug mit schweren Mängeln: Bremsscheiben flogen durch die Luft

Der Autolenker habe schon mehrmals die Lichthupe betätigt, doch habe der Lenker des Sattelzuges nicht darauf reagiert. Daraufhin hat die Polizeiinspektion Weyer eine Streife auf die B115 geschickt, um nach dem Sattelzug Ausschau zu halten.

Der 38-jährige bosnische Lkw-Fahrer hatte mittlerweile sein Fahrzeug bei Straßenkilometer 66,450 auf einer Schotterfläche neben der B115 abgestellt. Die Polizisten stellten fest, dass alle sechs Bremsscheiben des Sattelanhängers schwere Mängel aufwiesen, zwei davon sogar nicht mehr vorhanden waren und die anderen bereits Risse aufwiesen. In weiterer Folge wurden die Kennzeichen abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Der Lenker gab an, dass der Firmenchef den Sattelanhänger vor zwei Monaten gekauft hatte und er diesen "probieren" solle. Außerdem gab er noch an, dass er über Eisenerz über den Präbichl fahren wollte und zum Glück dies vorher passiert sei. Am Sattelanhänger war Rindenhackgutgemisch geladen.

Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben und der Lenker und der Zulassungsbesitzer bei der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.