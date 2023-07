Satellit im Dosenformat: Steyrer Schüler wurden Europameister

26 Schülerteams aus ganz Europa ritterten kürzlich im spanischen Granada um den Sieg beim Finale des CanSat-Wettbewerbs der European Space Agency (ESA). Im Gepäck hatten die Nachwuchstüftler ihre selbstgebauten Satelliten im Dosenformat (Can). Vor dem Finale hatten die Teilnehmer Vorausscheidungen in ihren Ländern gewonnen und mit jeder Menge Kreativität und technischer Expertise ihre Finaltickets gelöst. Aus Österreich stand das Team "WerndlExplorer" an der Abschussrampe und holte den sensationellen ersten Platz. Die sechs Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Werndlpark und der HTL Steyr waren in der Kategorie "Best Outreach” (beste Reichweite) nicht zu schlagen und überzeugten vor allem mit der Idee eines Echtzeit-Zugangs zu Daten während der Flugphase ihres Satelliten.

Die Jury konnte so den Missionserfolg im Open-Source-Programm "Grafana" und via Push-Benachrichtigungen auf ihren Mobiltelefonen live mitverfolgen. Auch mit einheitlichem Branding für den medialen Auftritt, die Bodenstation und selbstredend die CanSats selbst konnte Team "WerndlExplorer” punkten. "Wir sind total begeistert von dieser Veranstaltung. Von Anfang an war die Stimmung sehr fröhlich und auch kameradschaftlich", schwärmen die Steyrer Schüler. Auch die Jurymitglieder haben sie als sympathisch und hilfsbereit erlebt: "Sie haben sich ganz viel Zeit für uns genommen und uns noch den einen oder anderen Tipp gegeben. Das sind sehr schlaue Leute und dabei so freundlich und ehrlich interessiert."

Bei einem CanSat-Wettbewerb müssen die Teilnehmer alle Phasen eines realen Weltraumprojektes durchlaufen: von der Missionsauswahl über den Bau eines Satelliten (eines CanSat) bis zum Raketenstart und zur wissenschaftlichen Analyse der gewonnenen Daten.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst