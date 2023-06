Sankt Peter/Au ist wieder in der Erstliga

Martinovic kurbelte das Spiel des UFC im Mittelfeld an.

Ein Liftfahrer zwischen der zweiten und der ersten NÖ Landesliga war der UFC St. Peter/Au in seiner Vereinsgeschichte immer schon. Am Wochenende schaffte der Verein nach zwölfjähriger Absenz wieder die Rückkehr in die höchste blau-gelbe Spielklasse.

Bei St. Peter war im Entscheidungsspiel um den Meistertitel in der 2. Landesliga West gegen Herzogenburg vor 700 Zusehern vom Anpfiff weg Dynamik zu sehen, die Mostviertler ließen nichts anbrennen. Mit einem von Idrizaj verwandelten Elfmeter (6.) und dem 2:0 durch Stradner (12.), der kurz vor der Pause am Alu scheiterte, war die Partie bereits in der Frühphase vorzeitig entschieden. Den Gästen aus Herzogenburg fehlte trotz schneller Ballwechsel im Mittelfeld die Durchschlagskraft vor dem Sechzehner der Heimelf.

Mit der Führung im Rücken und dem überragenden Mittelfeldregisseur Martinovic spielte die Zach-Elf befreit auf. Herzogenburg wollte den Anschlusstreffer, um die Partie noch zu drehen, und öffnete dabei Räume für die Gegenzüge der St. Peterer. Bei zwei dieser schnellen Konter ließ Gerg zwei "Sitzer" aus. Mit Stradners zweitem Treffer zum 3:0 (68.) fiel dann aber die endgültige Entscheidung – St. Peter ist nach einem Herzschlagfinale einen Punkt vor ASK Ybbs Meister und in der 1. NÖ Landesliga zurück.

Autor Anton Kovacs Anton Kovacs