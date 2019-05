Sanierungsarbeit: Ennskraftwerke senken den Pegel

Instandhaltungsarbeiten an der Asphaltdichtung des Garstnerfelddammes würden diese Pegelsenkung, die von Montag, 3. Juni, bis Freitag, 23. August, dauern werde, erforderlich machen, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Der gesunkene Stauspiegel könne Hausbrunnen im ufernahen Bereich beeinträchtigen, teilte die Ennskraftwerke AG ferner mit. Vorsorglich habe man Vorkehrungen zu einer ersatzweisen Wasserversorgung in dem bezeichneten Gebiet getroffen. Die Stausenkung finde laut Aussendung täglich von 7 bis 17 Uhr statt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Garsten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.