Jagoda Marinic ist Schriftstellerin, Publizistin und Podcasterin. Die 47-jährige Deutsche mit kroatischen Wurzeln schreibt für den Stern und die New York Times. Zudem ist sie Host des erfolgreichen ARD-Podcasts "Freiheit Deluxe" und wurde mit der Moderation in ihrem arte-Talk "Das Buch meines Lebens" für den Grimme-Preis nominiert. Im Jahr 2022 wurde Marinic als Kulturjournalistin des Jahres ausgezeichnet. 2023 übernahm sie die künstlerische Leitung des Internationalen Literaturfestivals Heidelberg. Hier hat sie auch das Interkulturelle Zentrum Heidelberg mit aufgebaut und das International Welcome Center mit konzipiert. Seit über zehn Jahren engagiert sie sich zudem für den Aufbau einer diverseren Gesellschaft.

Am Mittwoch, 15. Jänner, um 19.30 Uhr gastiert Marinic im Museum Arbeitswelt (MAW). Das Motto der Kooperation der Initiative Literaturschiff mit dem MAW lautet "Sanfte Radikalität – Zwischen Hoffnung und Wandel". Moderiert wird der Abend mit Lesung und Gespräch von Autor Robert Misik.

Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen macht Marinic Vorschläge, wie die Gesellschaft aus der aktuellen Radikalität zwischen der Chance, Machtverhältnisse umzukehren, und der Gefahr einer zersetzenden "woke Wutpropaganda" herauskommt. Wie geht Wandel vor Ort? Was bietet die Zeit an Möglichkeiten jenseits von Positionierungen auf Instagram-Kacheln, wie werden Menschen wieder zu handelnden Subjekten, statt sich in den Empörungsspiralen der sozialen Medien zu verlieren? Marinic erzählt, wie sie mit sanfter Radikalität Menschen begeistert hat.

