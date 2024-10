Goldene Samstagnächte im Wallfahrtsort

Ausnahmezustand herrscht an den ersten drei Wochenenden im Oktober im Wallfahrtsort Adlwang, die morgen starten. Da werden bei den "Goldenen Samstagnächten" am 5. und 6., am 12. und 13. sowie am 19. und 20. Oktober wieder bis zu 20.000 Gäste erwartet. Beim Kirtag auf der Festwiese und in der Bürgerhalle warten unter anderem ein Riesenrad und ein Karussell auf die Besucher. Zudem gibt es jede Menge Musik, Schmankerl sowie eine Fahrzeug-, Landmaschinen- und Baumaterialien-Schau.

