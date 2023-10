Sammel-Container mitten in Siedlung: Anrainer sind in Rage

Die Situation bei den Recycling-Containern an der Sierninger Straße in der Nähe der Avanti-Tankstelle war längst untragbar.

Überfüllte Sammelcontainer, Müll, der davor teils schachtel- und säckeweise abgelagert wird, übelriechendes Plastik, selbst Staubsauger und Fernseher – die Situation bei der Sammelinsel in der Nähe der Avanti-Tankstelle an der Sierninger Straße war längst untragbar. Um die Situation zu verbessern, verlagerte die Stadt einen Teil der Container. Drei davon, für Altpapier und Kartonagen sowie Kunststoffe und Metall, wurden vor zwei Monaten in eine Parallelstraße verlagert.