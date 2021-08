"Salzsieder" zeigen in Zukunft Gästen die Sehenswürdigkeiten der Kurstadt

"Ohne die Salzsieder und Bader, die die Anwendungen mit dem Jod-Brom-Heilwasser kennen, hätte Bad Hall nie die Entwicklung zum heutigen Kurbetrieb machen können", sagt die Historikerin Katharina Ulbrich.

Darin sah der Tourismusverband von Bad Hall jetzt eine große Gelegenheit: In Teamarbeit wurde ein Format entwickelt, bei dem Guides in den Kostümen der "Salzsieder" bei Rundgängen die Schönheiten und Sehenswürdigkeiten der Kurstadt zeigen. "Wir erzählen die Geschichte von Salz, Jod und legendären Kuraufenthalten", sagt Sylvia Topitschnig, die Geschäftsführerin des TVB Bad Hall.

Das Programm steht dank der wissenschaftlichen Zuarbeit von Katharina Ulbrich in den Archiven des Kurbetriebes und in der Stadtchronik schon fest. Treffpunkt für Gästegruppen wird der Einfachheit halber das Tourismusbüro beim Kurhaus sein. Von dort beginnt der Rundmarsch mit einem "Salzsieder" und einer "Kropfbrot-Bäckerin" in deren historischen Gewändern gleich zur Jahrtausende zählenden Tassilo-Quelle. Adelige und Fürsten, eher betuchte Kaufleute haben sich in den Tagen des Rittertums schon an dem Wasser gelabt und Heilung versprochen. In der Neuzeit dann wurde der Kurbetrieb mit ärztlicher Begleitung aufgenommen, weshalb in Ball in der Folge eine traumhafte Villa nach der anderen errichtet wurde, in denen wohlhabende Kranke wohnten. Natürlich hat die Kaiserzeit der Donaumonarchie Bad Hall besonders den Stempel aufgedrückt. Das Kurhaus und der Park sind Einrichtungen dieser Epoche und die Besucher werden in das Gefühl des Fin de Siècle eingetaucht.

Kein Geheimnis wird in Bad Hall über Kurschatten und deren Begleiterscheinungen gemacht. Bei dem Touristenspaziergang werden auch Syphilis und andere Geschlechtskrankheiten angesprochen, die hier in den Badehäusern hinter dem Treiben der Gesellschaft diskret kuriert wurden. Nicht alltäglich ist auch eine Sammlung historischer Verhütungsmittel und Kondome, die es in Bad Hall gibt. Nächste Termine: 8., 22. August; 5., 26. September.