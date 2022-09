Diese Meldung ist Stadtgespräch. Per Aussendung wurde gestern bekannt: Auto Frey übernimmt BMW Knöbl. Das Salzburger Autohaus Frey ist auf Expansionskurs und wird ab 1. Jänner 2023 das Steuer bei der Knöbl GmbH in die Hand nehmen. "Der Name und die Marke Knöbl bleiben erhalten, alle 36 Mitarbeiter, darunter fünf Lehrlinge, werden übernommen", sagt Geschäftsführer Martin Knöbl im Gespräch mit den OÖNachrichten.