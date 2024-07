Saisonstart in der Arena Schallau mit neuem Pächter

Bald soll wieder Leben einkehren in die Arena Schallau, die momentan noch im Dornröschenschlaf liegt.

Noch bietet das 4000 Quadratmeter große Freizeitparadies Arena Schallau einen trostlosen Anblick. Die Anlage ist geschlossen. Das öffentlich gut erreichbare Schaufenster in die Natur und in den Nationalpark ist noch keine Werbung für das Ennstal und den Nationalpark Kalkalpen. Das sieht auch Andreas Kupfer so. Der IFAU-Obmann hat die Arena vor knapp 20 Jahren mit entwickelt. Mittels einer EU-Förderung konnte das 900.000 Euro schwere Projekt damals gestemmt werden.