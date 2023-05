Saisonstart für den Schmankerlmarkt am Freitagabend

Auch wenn die Wettervorhersage leider nicht die allerbeste ist – ein perfekter Schmaus für Ohren und Magen ist angerichtet.

Insgesamt stehen bis Mitte September 13 Termine auf dem Programm. Die nächsten sind ein "Griechischer Abend" am 19. Mai, die "Funky Monkey Friends" am 2. Juni und die "Johnny Rockers" am 16. Juni.

Unterhaltsam und gesellig wird es aber auch schon am Freitag, 26. Mai, ab 19 Uhr beim Frühlingsfest mit Livemusik von "40PM" beim Leopoldibrunnen, organisiert vom Gasthof-Mader-Team.

