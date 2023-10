Sagen auf Schautafeln, Streckenplan mit QR-Code

Gottes Pläne sind unergründlich. Gunter, der Sohn des Bayernherzogs Tassilo, erlegte mit dem Speer einen Eber, der ihn mit seinen Hauern ebenfalls tödlich verwundete. An der Stelle des Jagdunfalles im Wald beim heutigen Kremsmünster wurde dann das berühmte Benediktinerkloster gegründet. So besagt es die Mär, die Radfahrer jetzt an einem Rastplatz des Kremstalradwegs wie Sagen auch andernorts auf Schautafeln nachlesen können.