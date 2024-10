Sabine Stieger feiert im Akku ihre ersten zehn Jahre

Die in Ernsthofen aufgewachsene Sängerin Sabine Stieger feiert an diesem Tag ihr 10-jähriges Jubiläum als Solo-Künstlerin. Sie tut das beim Konzert im Akku freilich nicht solo, sondern mit ihrer Band. "Von/Bis" lautet der Titel ihres Programms, mit dem die stimmgewaltige Sängerin auf der Bühne überzeugen will. Sie singt von der Liebe, die oft "haaß koit" ist, davon dass "ma goa nix muaß", egal was die Gesellschaft erwartet, von der Freundin, die, "geh bitte", immer wieder auf denselben Typen reinfällt, und der Möglichkeit, gerade den richtigen Menschen getroffen zu haben.

