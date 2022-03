Russisches Lied "Schwarze Augen" als Protest-Song

Er griff zu seinem Akkordeon und textete das russische Volkslied "otschi tschornye/Schwarze Augen" neu. In Marina Owsjannikowas Namen singt er "So zeigt euch und protestiert. Fürchtet euch nicht! Sie können nicht alle ins Gefängnis bringen." Der im Heimstudio eingespielte Solidaritäts-Song mit der Ukraine und dem Widerstand in Russland ist unter "The Black Eyes of Marina Ovsyannikova" auf Youtube veröffentlicht: youtu.be. Wie Czermak anmerkt, stamme der Originaltext aus 1843 vom ukrainischen Dichter Jewhen Herbinka, was die Bruderschaft von Russland und der Ukraine versinnbildliche. (feh)