Rumpfteam aus Steyr auf Rang vier

Der Großteil der Mannschaft, darunter der zweitplatzierte Jonas Rapp, war erkrankt. Timon Loderer war am Ende dennoch in der Spitzengruppe und sprintete auf Rang 18. In der Mannschaftswertung belegten die Steyrer bei einem Rekordschnitt von 43,3 km/h Rang 4.

In der Gesamtwertung ist das Hrinkow-Team nun Dritter, Rapp als bester Steyrer Sechster.