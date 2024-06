Ruhe-Oase beim Neutor bereitet sich auf Konzertsommer vor

Beginnend mit dem Stadtfest an diesem Wochenende startet im Café "Ins Neutor" eine sommerliche Veranstaltungsserie auf der beliebten Aussichtsterrasse, die nun wieder regulär geöffnet ist. "Wir sind der Stadt Steyr dankbar, dass sie so rasch reagiert und diese Reparaturarbeit bei den Trägern prompt erledigt hat", sagt Viktoria Arthofer, die das Lokal gemeinsam mit David Höbarth seit der Landesausstellung betreibt.

Wie berichtet, waren bei einer Routineüberprüfung schwere Schäden an den Hauptträgern festgestellt worden. Diese wurden nun provisorisch verstärkt und sollen vor Beginn der nächstjährigen Sommersaison erneuert werden.

Der Konzertreigen beim "Ins Neutor" beginnt bereits am Freitag, wenn im Rahmen des Stadtfestes ab 20 Uhr die Band "Rote Augen" auf dem Platz beim Neutor auftritt. Tags darauf startet um 15 Uhr das Nachmittagsprogramm mit Pole-Dance und Judo des ATSV Steyr. Um 20 Uhr betritt dann das Joscho Stephan Trio die Bühne.

Am Samstag, 13. Juli, folgt um 18 Uhr der Steyrer PopUp Aid Club, am Freitag, 9. August, um 20 Uhr das Charity-Konzert von "Monito" – Monika Wolfhager und Thomas Binder, ein bekanntes Duo aus der Region. Motto: Feiern für den guten Zweck. Den vorläufigen Abschluss bildet am Samstag, 24. August, um 20 Uhr eine Veranstaltung der Reihe "Kultur muss raus" mit französischen Chansons.

