Rücktritt drei Tage nach dem Wahldebakel der SP

Nach herben Verlusten der SPÖ bei der Gemeinderatswahl in Amstetten hat Bürgermeisterin Ursula Puchebner am Mittwoch ihren Rückzug zum Zeitpunkt erklärt, wenn ihr Nachfolger Christian Haberhauer (VP) angelobt wird. Sie übernehme als Spitzenkandidatin die volle Verantwortung für das Abschneiden ihrer Partei, betonte die 54-Jährige in einer Aussendung. Puchebner war seit 2011 im Amt und wird sich ganz aus der Gemeindepolitik zurückziehen. Gleiches kündigte auch der bisherige Vizebürgermeister Michael Wiesner (SP) an. Das "schlechte Abschneiden" der Sozialdemokraten am Wahlsonntag beschrieb die 54-Jährige als sehr schmerzhaft. Für die SP Amstetten gelte es, nach einer ausführlichen Analyse die richtigen Schlüsse zu ziehen. "Wir haben einen Denkzettel erhalten, und wir nehmen ihn an", sagte SP-Parteichef Gerhard Riegler. Der Stadtparteivorstand, der Dienstagabend tagte, schloss dezidiert den Versuch einer Allianz mit Grünen und FP aus, mit der die SP doch noch für sich den Bürgermeistersessel retten könnte. Die SP ist damit bereit, Wahlsieger Christian Haberhauer (VP) zum Rathauschef zu wählen.

"Wir wollen der VP eine konstruktive Partnerschaft anbieten", bekräftigte Riegler einen Facebook-Eintrag der Stadtpartei, "für etwaige Verhandlungen über eine Zusammenarbeit mit der Volkspartei zur Verfügung zu stehen." Mit 16 Gemeinderatsmandaten werde man dies "auf Augenhöhe" tun, ist sich Riegler sicher.