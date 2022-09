Dass man sich noch zu keiner Besprechung für das Budget 2023 zusammensetzte, hat den Grund, dass für das "Fest der Volkskultur", das gestern in Molln noch voll in Gang war, bei der Vorbereitung alle Kräfte gebunden waren. Danach will Bürgermeister Andreas Rußmann (SP) mit der ÖVP, FPÖ, Bürgerliste BIM und seiner eigenen Fraktion der Sozialdemokraten Gespräche führen, damit der Haushalt vor Weihnachten beschlossen ist, wie es unter den Musterknaben der Gemeinden üblich ist.