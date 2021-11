Rudolf Leopold spielt heute beim Styraburg Festival

Sie spielen exquisite Werke der Kammermusik von F. Schubert, C. Debussy und G. Mahler, wie das berühmte Adagietto. Aus der Celloklasse, die Rudolf Leopold als Professor an der Grazer Universität für Musik und darstellende Kunst bis 2019 innehatte, sind eine Reihe hervorragender Cellisten hervorgegangen, die heute als Solisten, Kammermusiker und in den führenden Orchestern engagiert sind.

Zur Sonntagsmatinee am 7. November um 11 Uhr führt der Saxofonist Andrej Prozorov den Kontrabassisten Walter Singer, den Percussionisten András Dás und den Akkordeonisten Paul Schuberth zu einem neuen Jazz-Quartett erstmals zusammen.