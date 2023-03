Rotkreuz-Markt erhielt 5000 Euro vom Rotary Club

Der Rotary Club Kremsmünster unterstützt den Rotkreuz-Markt im Stiftsort mit Gutscheinen im Gesamtwert von 5000 Euro zur Finanzierung von Gütern des täglichen Bedarfs. Besonders von der Teuerung betroffene Kundinnen können so günstiger einkaufen.

Ursprünglich im Jahr 2016 als Sozialmarkt „Tassilo“ in Kremsmünster gegründet, unterstützen heute 38 Mitarbeiterinnen in ihrer Freizeit dieses Sozialprojekt. Von Anfang an arbeiteten auch Asylwerber mit, wodurch der Rotkreuz-Markt maßgeblich zur Integration beitrage, sagt die Bezirkskoordinatorin und Leiterin der sozialen Dienste, Monika Felbermayr. Bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze können Betroffene am Marktgemeindeamt Kremsmünster eine Einkaufsberechtigung beantragen, egal ob sie im Ort oder in den Nachbargemeinden Kematen, Rohr, Sattledt, Wartberg oder Ried im Traunkreis leben.

Schon im Jahr 2020 hat der Rotary Club Kremsmünster den Ankauf eines Klein-Lkw mit damals 10.000 Euro unterstützt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kremsmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.