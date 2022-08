Rotkreuz-Märkte suchen dringend Waren

Aktuell stehen die Rotkreuz-Märkte vor großen Herausforderungen. Der Ukraine-Krieg und die hohe Inflation haben in den vergangenen Wochen die Zahl der Menschen, die einen Antrag für eine Einkaufsberechtigung stellen, sprunghaft ansteigen lassen. Zugleich stellt sich das Beschaffen von Waren als immer schwieriger dar. "Ohne die Hilfe lokaler Lebensmittelhändler und Initiativen von Unternehmen und Vereinen wäre die aktuelle Situation nicht zu bewältigen", sagt Lisa Schwaiger vom Rotkreuz-Markt in Weyer. Martina Butter, Apothekerin in Weyer, ist mit gutem Beispiel vorangegangen und stellte sich kürzlich mit einer Warenspende im Wert von 300 Euro bei Lisa Schwaiger und ihrem Team ein.

Vor ganz ähnlichen Herausforderungen steht auch der Rotkreuz-Markt in Steyr in der Redtenbachergasse. Normalerweise sind dort um diese Jahreszeit die Lager voll, um ohne Sorgenfalten auf Herbst und Winter blicken zu können. Das ist heuer anders. Händeringend sucht auch das Rote Kreuz in Steyr nach Waren aller Art und bittet Unternehmen, Vereine und Privatpersonen um Spenden in Form von Warengutscheinen von Geschäften und Supermärkten.