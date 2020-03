Rotes Kreuz zieht nach Weltcup erfolgreiche Bilanz

Eine äußerst erfolgreiche Bilanz kann das Rote Kreuz nach der Groß-Ambulanz beim Gastspiel des FIS-Ski-Weltcups in Hinterstoder ziehen. 120 Sanitäterinnen und Sanitäter aus Kirchdorf und anderen oberösterreichischen Bezirken sorgten in den Zuseherbereichen Ost und West sowie direkt im Zielbereich für die sanitätsdienstliche Versorgung des Publikums und der Athleten. „Dank der sehr guten Vorbereitungsmaßnahmen mit dem Organisationskomitee und der der zuständigen Ärzteschaft waren wenig Einsätze für unser Personal an allen drei Renntagen zu verzeichnen”, sagt Bezirksrettungskommandant Alexander Kaineder in seiner Bilanz.

Die größte Herausforderung sei es gewesen, nachdem der ursprünglich für Freitag geplante Riesentorlauf dem Wetter zum Opfer gefallen war und auf Montag verschoben wurde. Innerhalb von wenigen Stunden mussten ausreichend Einsatzkräfte aufgestellt werden, um auch den Ersatztermin aus sanitätstechnischer Sicht zu gewährleisten. Das gealng innerhalb von wenigen Stunden. „Wir konnten die unvorhergesehene Verschiebung rasch kompensieren, ohne dass unser regulärer Rettungsdienst darunter gelitten hat“, sagt Kaineder, „das ist auch der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee und den anderen Einsatzkräften zu verdanken.”

