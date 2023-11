Rotes Kreuz sucht Verstärkung für Essen auf Rädern

Rotkreuz-Mitarbeiter Alfred Ziehesberger aus Schiedlberg liefert bereits seit vielen Jahren älteren Menschen in der Region ein warmes Mittagessen aus. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen ist er dabei eine wichtige Kontaktperson für die Essenbezieher.

Aschach, Schiedlberg. Essen auf Rädern ist ein unverzichtbarer Teil des sozialen Netzwerkes in der Region. Bereits seit dem Jahr 2013 beliefert das Rote Kreuz Sierning in den Gemeinden Aschach, Garsten, St. Ulrich, Schiedlberg und Dietach ältere Mitbürger mit einer warmen Mittagsmahlzeit. Für die Tour in Aschach und Schiedlberg sucht das Rote Kreuz Sierning aktuell Freiwillige zur Verstärkung des Teams.

Wenn Alfred Ziehesberger aus Schiedlberg mit Essen auf Rädern unterwegs ist, beginnt sein Tag gegen 9.30 Uhr beim Roten Kreuz in Sierning. "Wir holen unseren Auslieferungsplan an der Ortsstelle ab, setzen uns ins Rotkreuz-Fahrzeug und fahren ins Alten- und Pflegeheim nach Wolfern. Dort laden wir für unsere Essensbezieher das frisch gekochte Mittagessen ein", sagt Ziehesberger, der sich bereits seit 27 Jahren freiwillig beim Roten Kreuz engagiert und seit dem Jahr 2015 beim Essen auf Rädern aktiv ist.

Das Essen ist in Warmhalteboxen vorbereitet und die Tour wird nach einem fixen Plan abgefahren. "Natürlich schauen wir, dass alle ihr Mittagessen pünktlich bekommen, aber für ein paar Worte an der Tür findet sich immer die Zeit. Wir sind schließlich für zahlreiche Menschen der einzige regelmäßige soziale Kontakt", sagt der Rotkreuz-Helfer.

Die Tour, bei der zwischen 15 und 20 Essen ausgeliefert werden, endet üblicher Weise gegen 12.30 Uhr mit der Rückkehr zur Rotkreuz-Ortsstelle. Gefahren wird nach Möglichkeit immer in 2er-Teams. "Der Dienstplan ist flexibel und jeder kann sich auf freie Tage selbst zuteilen", sagt Ziehersberger.

Insbesondere für die Zeit von Montag bis Freitag werden weitere helfende Hände gesucht. Wer ein oder zwei Mal im Monat Zeit findet bei Essen auf Rädern mitzuhelfen, ist beim Roten Kreuz Sierning genau richtig.

Informationen über eine mögliche Mitarbeit gibt es am Telefon unter 0664/88745864 oder via E-Mail an sierning@o.roteskreuz.at. Für Interessierte gibt es auch die Möglichkeit, unverbindlich im Rahmen eines Schnupperdienstes den Mehrwert eines freiwilligen Engagements kennen zu lernen.

