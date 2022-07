Rotes Kreuz sucht für neuen Markt Freiwillige

Auch in der Region Pyhrn-Priel können sich immer mehr Menschen den täglichen Einkauf kaum mehr leisten. Das Rote Kreuz Kirchdorf wird daher im September in Windischgarsten einen Sozialmarkt, in dem Waren des täglichen Gebrauchs zu einem symbolischen Preis angeboten werden, eröffnen. Für diesen Markt sucht das Rote Kreuz noch freiwillige Helfer, die bei der Armutsbekämpfung mitarbeiten wollen.

Ein Info-Abend findet am 2. August um 19 Uhr in der Ortsstelle Windischgarsten statt. Auskünfte erteilt auch Monika Felbermayr, Tel.: 06582/63581-24.