Mit der Übergabe an seinen Nachfolger Markus Vogl bei der Gemeinderatssitzung am 4. November des Vorjahres, fing für den damaligen Bürgermeister Gerald Hackl ein neuer Lebensabschnitt an. Obwohl zwölf Jahre im Amt, ist ihm der Übertritt in die Politiker-Pension nicht schwergefallen: "Ich hatte zwei Jahre Zeit, mich auf diese Phase in meinem Leben vorzubereiten und konnte vieles bereits umsetzen, was ich mir vorgenommen habe – es geht mir wirklich gut", sagt Hackl.