Rotes Kreuz: Kundschaft bei Sozialmärkten verdoppelt

Hilfe kennt keine Altersschranke: Kindergartenkinder in Ried sammelten Warenspenden für den Rotkreuz-Markt.

Wäre der Gemeindearzt aus Maria Neustift, Urban Schneeweiß, nicht Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Steyr, sondern Manager einer "ganz normalen" Handelskette, müsste ihn ein solcher Kundenzuwachs freuen: Die Anzahl der Menschen, die in den Sozialmärkten der Hilfsorganisation zum Günstigtarif einkaufen, hat sich in den vergangenen Wochen verdoppelt. "Man muss dabei wissen, dass nur jemand hier einkaufen darf, dessen Bedürftigkeit vom Sozialamt geprüft ist", merkt Schneeweiß an.