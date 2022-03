Rotes Kreuz bringt Familien zusammen

Flucht, Naturkatastrophen oder falsche politische oder religiöse Überzeugungen – Gründe, weshalb Menschen plötzlich "verschwinden". Das Rote Kreuz hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen bei der Wiederherstellung des Kontakts mit ihren Familienangehörigen zu unterstützen. Im vergangenen Jahr konnte das Rote Kreuz in Österreich 2.548 Familien erfolgreich vereinen, bei der Personensuche gab es 854 Fälle.

In Niederösterreich wird nun bereits das dritte Restoring Family Links Center im Bleib-Aktiv-Zentrum in Amstetten eröffnet. "Zu wissen, wo meine Angehörigen sind, ist ein Menschenrecht. Deshalb vernetzt sich die Rotkreuz- und die Rothalbmondbewegung auf der ganzen Welt und bietet den Suchdienst an", sagt Josef Schmoll, Präsident Rotes Kreuz Niederösterreich.

Die Zentren sollen als Erstanlaufstelle für Beratung und Bearbeitung von Anträgen dienen, auch bei der weiteren Integration der zusammengeführten Familien unterstützt das Rote Kreuz.