Roter Protest vor Leiner-Filiale in Steyr

Steyrer SP-Funktionäre standen an der Seite der Leiner-Belegschaft.

Kürzlich haben 23 der 40 Kika/Leiner-Filialen in Österreich geschlossen. Insgesamt 1900 Beschäftigte verlieren damit endgültig ihre Jobs. Die SPÖ machte vergangenen Montag mit Aktionen im ganzen Land auf den dahinterliegenden Skandal aufmerksam. In Steyr war ein Team um Landtagsabgeordnete und Klubobfrau Sabine Engleitner-Neu nahe der nun geschlossenen Filiale präsent. Engleitner-Neu sagte: "Die ÖVP hat alles getan, damit René Benko diesen Deal bekommt. Jetzt schaut sie dabei zu, wie wir in Steyr viele qualifizierte Arbeitsplätze verlieren. Es braucht eine Job-Garantie für alle Betroffenen."

Zusammen mit stv. Bezirksparteivorsitzenden Engleitner-Neu wiesen in Steyr Funktionäre und Mitglieder der SPÖ sowie der Jungen Generation mit Plakaten und Transparent auf die untragbare Situation hin. Die SPÖ fordert im Zusammenhang mit der Leiner-Pleite unter anderem: Öffentliche Krisenhilfen sollen bei Insolvenzen vorrangig behandelt werden und eine eigene Behörde für Großinsolvenzen im Justizministerium.

