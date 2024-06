Rote Wähler sind in St. Pankraz das Zünglein an der Waage

44,4:32,2 steht es vor der Stichwahl am Sonntag zwischen Reinhold Redtenbacher (FP) und Stefan Bankler (VP). 50:50 schätzt der VP-Kandidat die Ausgangslage vor dem Bürgermeisterduell in der 355-Seelen-Gemeinde. Die Wahl in Oberösterreichs viertkleinster Gemeinde war notwendig geworden, nachdem der 31-jährige SP-Ortschef Christoph Schimpl nur 27 Monate nach seinem Wahlsieg den Abschied von der Politik verkündet hatte.