Rotarier halfen der HTL

Im Rahmen des Berufspraktikums haben sechs Schüler der Fachschule für Maschinenbau an der HTL Steyr alle Mängel an einem Fiat Stilo behoben und das Fahrzeug in einen technisch einwandfreien Zustand gebracht. Die Kosten wurden vom Rotary Club Steyr übernommen. Der Pkw soll nun bei der Volkshilfe in Steyr in der mobilen Betreuung eingesetzt werden. Täglich werden um die 200 Personen zu Hause in den eigenen vier Wänden gepflegt oder unterstützt.

