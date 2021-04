Rost nagt an Donaubrücke

Bei der Überprüfung der Donaubrücke Mauthausen wurden im Vorjahr Rostschäden am Stahlwerk unterhalb der Fahrbahnplatte festgestellt. Das macht sofortige Sanierungsarbeiten notwendig. Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) gab gestern den Baustellenplan bekannt: Zunächst werde der Unterbau entrostet und neu beschichtet, was ohne Auswirkung auf den Verkehr erfolge, sagte Steinkellner. Dann müssen die schadhaften Stellen neu geschweißt werden, wobei es kurzfristige Verkehrsanhaltungen bis zu zehn Minuten geben werde. An Wochenenden und Feiertagen wird die Brücke nur einspurig befahrbar sein. Anfang Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.