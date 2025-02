Rosensteiner entwickelte Gerät für Boxensäuberung

Seit mehr als 40 Jahren entwickelt Rosensteiner innovative Klauenpflegestände. Dank zahlreicher Kooperationen mit Landwirten und Universitäten zählt die Waldneukirchner Firma zu Europas führenden Anbietern von Tierpflegegeräten. Neueste Entwicklung des Unternehmens ist "LiboX", ein Gerät zur Liegeboxenpflege.

Noch sei die Pflege von Tiefboxen zeitaufwendig und anstrengend, sagt Geschäftsführer Andreas Rosensteiner: "Mit dem LiboX wird sie einfacher und effizienter. Eine Person kann die Pflege in Sekunden pro Liegeplatz erledigen." Das spare Zeit, reduziere die Belastung und verbessere die Liegeboxenqualität. Der LiboX lässt sich an jedem Hoflader montieren. Er richtet die Strohmatratze an, streut frisches Material ein und ist kompatibel mit Stroh, Pellets sowie Mischungen.

"Gesunde Kühe sind produktive Kühe", sagt Rosensteiner. Saubere Boxen fördern Eutergesundheit, minimieren Infektionen und verbessern das Wohlbefinden der Tiere, die bis zu 14 Stunden täglich in ihren Boxen verbringen: "Der LiboX verbindet die Bedürfnisse der Kühe mit den Anforderungen der Landwirte. So verbessern wir Tierwohl und Wirtschaftlichkeit." Ab April soll der LiboX ausgeliefert werden.

