Rosenberger und Schwarz landeten auf Platz sieben

Kris Rosenberger und seinem Co Sigi Schwarz kostete im VW Polo GTI R5 die falsche Reifenwahl am ersten Tag zwar viel Zeit, danach aber drehten die beiden Routiniers auf. Doch auf den anspruchsvollen, schnellen Asphalt-Sonderprüfungen schaffte das Duo am Ende mit Rang sieben doch noch die wichtigen Punkte für die Gesamtwertung der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft. Letztendlich fehlten gar nur 1,9 Sekunden auf Platz sechs. "Ich habe im Verlauf der Rallye langsam Vertrauen in mein Auto bekommen", sagt Rosenberger, "aber es ist noch nicht das Level, auf dem ich gerne wäre."