Rosenau: Motorradfahrer schwer verletzt

In einer zwölfköpfigen Gruppe aus Deutschland war der 67-Jährige am Donnerstag gegen 16 Uhr in Rosenau am Hengstpass unterwegs, als es zu dem Unfall kam: Als die Gruppe die Ortsdurchfahrt auf der L 550 passiert hatte, durchfuhr sie eine Lawinengalerie. Der 67-jähriger Lenker kam in einer Rechtskurve mit seinem Hinterrad ins Rutschen. Als der Reifen wieder "Grip" fand, wurde der Lenker über sein Motorrad geschleudert und kam auf der Fahrbahn schwer verletzt zum Liegen. Seine hinter ihm fahrenden Kollegen leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten über Notruf die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Mann ins Krankenhaus geflogen.

