Romandebüt von zwei Autorinnen in Losenstein

LOSENSTEIN. "Feuchtes Holz" nennt sich das Romandebüt von Sophia Lunra Schnack, "Die Korrektur des Horizonts" jenes von Minu Ghedina. Auf Einladung der Bücherei Losenstein und der Kulturinitiative Literaturschiff gastieren die beiden Autorinnen am Freitag im Ennstal. Die Doppellesung im Pfarrzentrum Losenstein beginnt um 19.30 Uhr.

Die 1990 geborene Schnack lebt und schreibt überwiegend in Wien. Sie veröffentlichte bislang vor allem Lyrik und lyrische Prosa. Immer wieder sucht sie eine klanglich-atmosphärische Annäherung zwischen den beiden Sprachen, in denen sie schreibt, Deutsch und Französisch. 2022 erhielt sie den rotahorn-Literaturförderpreis. Seit 2023 leitet sie einen Lyrikblog für "Das Gedicht". In ihrem Debütroman entführt sie in einen zeitlosen Raum, in dem Erinnerungen und Zukunft verschmelzen.

Ghedina ist 1959 in Klagenfurt geboren und in Innsbruck aufgewachsen. Nach ihrem Germanistik- und Schauspielstudium arbeitete sie an verschiedenen Theatern und beim Film. Anschließend studierte sie bei Alfred Hrdlicka an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Ihr Stück "Essiggurken" erhielt eine Förderung der Stadt Berlin, für ihren Debütroman "Die Korrektur des Horizonts" gab es das Hilde-Zach-Förderstipendium der Stadt Innsbruck.

