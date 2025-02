Romanautorin fühlt sich jetzt "mit der Region verbundener"

An diesem Tag erscheint der finale dritte Band mit dem Titel "Der Fall des Eisernen Königs". Die Steyrer Zeitung hat die Schriftstellerin an dem Ort, an dem alles seinen Anfang genommen hat, getroffen: auf der Burgruine Losenstein. "Ich bin mit meiner Familie 2011 ins Ennstal gezogen und mehrfach an dieser Sehenswürdigkeit vorbeigefahren. Irgendwann wollte ich es genauer wissen und begann zu recherchieren – dazu wollte ich immer einen historischen Roman über die Gegend, in der ich lebe,