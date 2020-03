Röd@ sagt nun doch alle Veranstaltungen ab

Musik abseits des Mainstreams hätte garantiert, dass die Obergrenze von 100 Besuchern im Saal nicht erreicht wird. Der Vorstand des Kulturvereines "Röd@" beschloss gestern aber, mehr zu tun gegen die Ausbreitung des Coronavirus, als der Gesetzgeber vorschreibt. Um die Anzahl Neuinfizierter in der Stadt gering zu halten, werden alle Veranstaltungen bis zu der von der Bundesregierung vorgegebenen Frist per 3. April abgesagt.

"Als Kulturverein sehen wir uns auch in der Verantwortung, einen soziokulturellen Beitrag zu leisten", sagte Schriftführerin Katharina Freiberger. An die Freunde des Kulturzentrums wurde an den Ostbahn-Kurti angelehnt die Botschaft gerichtet: "Passt auf euch und eure Mitmenschen auf und bleibt’s g’sund!"

