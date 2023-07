Rock im Dorf: Festival findet zum 16. Mal statt

Zahlreiche österreichische Künstler und Besucherinnen führt es am Wochenende nach Kirchdorf, wenn von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Juli, das "Rock im Dorf"-Festival des gleichnamigen Kulturvereins über die Bühne geht. Ehrenamtlich organisiert, arbeiten rund 180 Freiwillige an einer umweltfreundlichen Umsetzung. Das Festival ist vom Land Oberösterreich als Green Event zertifiziert.

"Das Gelände ist bequem per Zug und kurzem Fußweg erreichbar sowie barrierefrei zugänglich. Wir agieren, wo es geht, ressourcenschonend – am Gelände gibt es nur Mehrweggebinde, auch eine genaue Mülltrennung wird umgesetzt", sagt Festivalleiter Erich Pöttinger. Im Fokus des musikalischen Programmes am Freitag und Samstag stehen heimische, alternative Musiker. Freitags ist unter anderem der Indie-Punk-Newcomer Anda Morts aus Linz zu sehen, genauso wie die in der deutschen Musikszene aufstrebende Rap- und R&B-Avantgardistin Eli Preiss aus Wien.

Am Samstag wird der erst 17-jährige Popsänger und vielversprechende Amadeus-Award-Gewinner Oskar Haag seine Hymnen zum Besten geben, genauso wie das erfolgreiche Indie-Pop-Trio Sharktank und viele weitere Acts. Erstmals werden beim spielerischen Nachmittagsprogramm auch Künstler mitmachen.

"Oskar Haag wird beim Pub-Quiz dabei sein, Yasmo & die Klangkantine beim Wagenrennen. So ist auch eine gewisse Nähe zum Publikum da", sagt Pöttinger. Am Sonntag wird es weniger rockig, dafür zünftiger und familienfreundlicher, wenn der Musikverein Weinzierl-Altpernstein aufspielt und ein Kinderprogramm bereitsteht.

Festivalgäste können am angrenzenden Kirchdorfer Teich campieren. Der Veranstalter erwartet pro Tag bis zu 2300 Besucher. Tickets gibt es unter rockimdorf.at oder bei GEA Kirchdorf und Bar-Café Hildegard. (gra)

