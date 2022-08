Roboter macht die Eierspeis für das Frühstücksbuffet

An den Frühstücksbuffets sonstiger Herbergen dörrt dagegen die Eierspeis auf den Tellern aus. Das aber muss nicht sein. Der Sierninger Wirtesohn und Mechatroniker Reinhard Halusa entwickelte gemeinsam mit seinen Partnern Philipp Knobloch, Johannes Strassmayr und Gerhart Stadlbauer einen Roboter, der auf Knopfdruck aus einem Vorratstank aus einer Flüssig-Ei-Mischung völlig automatisch Eierspeis zubereitet und sich dann wieder völlig reinigt. "Wir wollten ein Gerät entwickeln, das dem Nutzer mehr Arbeit abnimmt als es schafft", sagt Halusa. Prototypen sollen noch im Sommer in Hotels in Oberösterreich erprobt werden. Die Hürde zur Anerkennung beim europäischen Patentamt hat der "Eierspeisautomat" schon genommen, die Erfindung ist bereits geschützt. "Wir wollen, dass unser ,Ei-Robot’ an jedem Frühstücksbuffet stehen wird", sagte Halusa.