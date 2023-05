Ritt auf 70.000 Pferden nach Bad Hall

Der Harley Davidson Club Steyr wurde 1992 gegründet, die Herstellerfirma des Kult-Motorrads ist weitaus älter und wurde vor 100 Jahren in den USA gegründet. Dementsprechend festlich war gestern die große Ausfahrt in Steyr. Um 10 Uhr wurden die ersten der chromblitzenden Harleys und Chopper-Motorräder auf dem Pflaster abgestellt, danach war der Stadtplatz vor einer Musikbühne rasch zugeparkt. 1000 Motorräder setzten sich dann am Nachmittag in einem Konvoi, der insgesamt 70.000 PS auf die Straße brachte, in Bewegung nach Bad Hall, wo auf dem Hauptplatz ein Rockkonzert mit der legendären Gruppe "The Times" angesagt war.

