Risikoarmer Weg zur Selbstständigkeit

Mit dem Durchstarter-Lokal StartPlatz Steyr in Zwischenbrücken 2 unterstützt die Stadt Steyr motivierte Menschen mit Unternehmergeist, die sich mit ihrer Geschäftsidee selbstständig machen wollen. Aktuell ist dieses von Anita Tassatti mit ihrer "Taschen und mehr"-Idee belegt. Sie wagt nun jedoch den finalen Schritt ins Unternehmerleben, bleibt der Innenstadt erhalten und eröffnet am 1. März in der Enge 17 neu.

Ab März ist der StartPlatz wieder verfügbar. Das 45 Quadratmeter große Lokal ermöglicht es, risikoarm den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen – bis zu sechs Monate mietfrei, nur gegen Betriebskosten. "Der Schritt in die Selbstständigkeit ist für viele eine große Hürde. Die Möglichkeit, eine Geschäftsidee ohne großen Kostenaufwand ausprobieren zu können, erleichtert vielen die Entscheidung", sagt Daniela Zeiner, Geschäftsführerin des TIC Steyr.

Bewerbungen ab sofort an leerstandsmanagement@tic-steyr.at

