Ringrichter entschied für Vorwärts: 2:1-Sieg

Vor der Supermarktkasse hätte die Kundschaft über Oliver Filip gemurrt, wie er sich vorgedrängt hat. Im Steyrer Liwest-Stadion durfte er im Strafraum von Dornbirn in der zweiten Bundesliga als Hintermann die Hand ausfahren. Nachdem ihn bei dem folgenden Gerangel Lorenz Rusch zu Fall gebracht hatte, gellte umgehend aus Schiedsrichter Alexander Harkams Pfeiferl der Elfmeterpfiff. Günes lief an, schoss schwach oder Dornbirns Torhüter Justin Ospelt wehrte stark ab - jedenfalls überlauerte Oguzhan Sivrikaya den abspringenden Ball als Allererster und staubte zum 1:1 ab.

Den Strafstoß kann ein Referee geben, Filip, der gedankenschnell den Zweikampf gesucht hatte, wurde regelwidrig zu Boden gerissen. Der Penalty rief aber - würde es sie denn in der Zweiten Liga geben - nach einer Videokontrolle. Gut denkbar, dass die Unparteiischen dann vor dem Bildschirm wegen eines vorangegangenen Stürmerfouls die Entscheidung zum Strafstoß overrult hätten.

Wie auch immer, der Penalty gab dem Spiel die Wende. Die Vorwärts-Elf, die zuletzt bei Schiedsrichterentscheidungen auch selbst schon einiges Pech hatte, profitierte zudem von einem harten, wenngleich vertretbaren Platzverweis des Vorarlbergers Favali. Referee Harkam hatte in der 52. Minute im Zweifel für die angreifende Mannschaft auf "Torraub" entschieden. Die Elf von Trainer Daniel Madlener musste zu diesem Zeitpunkt einem 0:1-Rückstand nachlaufen, den sie sich aus einem Sekundenschlaf der Abwehr in der 15. Minute eingefangen hatte.

Vorwärts’ Hintermannschaft baute trotz Pressing des Gegners das Spiel sodann solide auf, aber an der Strafraumgrenze leisteten sich die Vorderleute zu viele ungenaue Pässe, und so mancher Ball verflog ins Leere. Damit war Dornbirn wieder mit von der Partie. Steyrs Tormann Florian Eres, der auch als Fußballer überzeugte, musste auf der Linie all sein Können aufbieten, um ein weiteres Gegentor zu verhindern. Erst in der 89. Minute brachte die Vorwärts-Elf den Spielwitz, den sie draufhat, auf den Rasen: Sivrikaya schloss eine Traumkombination mit einem Doppelpack zum 2:1-Sieg ab. Drei Punkte, die auch für Daniel Madlener "extrem wichtig" sind: Im Tabellenkeller wollen die Steyrer heuer nun wirklich nicht mehr einziehen.