„Rickerl“ mit Voodoo Jürgens wird vor Wiener Kinos in der „Provinz“ gezeigt

Im Steyrer City-Kino gestaltet Stefan Brandmayer nicht nur das Programm. Der Cineast verkauft gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina an der Kasse die Tickets, fährt den Projektorenbeamer hoch und fegt nach den Vorführungen das Popcorn von den Polstersitzen. Das Familienunternehmen holt nicht nur von der Satellitenschüssel Blockbuster auf die Kinoleinwand, Brandmayer ist es seit 2011, als er das „City-Kino“ im Stadtzentrum übernahm, ein Anliegen, auch Programmkino mit Qualitätsfilmen zu bieten. Damit hat er sich bei den einschlägigen Filmverleihfirmen einen guten Namen gemacht.

Regisseur Adrian Goiginger, der vor zwei Jahren mit dem Steyrer Kinopublikum seinen dann mehrfach preisgekrönten Film „Der Fuchs“ vorbesprach, ist am Montag, 15. Jänner, wieder in einem Saal des City-Kinos zur Vorpremiere zu Gast. Um 20 Uhr wird das Musikerdrama mit „Voodoo Jürgens“ David Öllerer in der Hauptrolle abgefahren, fünf Tage vor dem offiziellen Kinostart und vier Tage bevor es in die Lichtspieltheater in Wien, dem Ort der Handlung, gelangt. „Für den Filmverleih gibt es die ,Provinz‘ nicht mehr“, freut sich Brandmayer, „es ist schön, dass wir hier in der Region auch immer öfter bei Vorpremieren zum Zug kommen.“ Goiginger wird bei seiner Promotionstour ein wenig in Reisestress geraten. Denn am Montag wird um 18.30 Uhr „Rickerl“ bereits in Anwesenheit des Salzburger Filmemachers im Kino in Kirchdorf gezeigt, das Brandmayers Vater Gerald Schmidlehner betreibt. „Wir arbeiten seit Jahr und Tag zusammen“, sagt Brandmayer, „von ihm habe ich wahrscheinlich auch die Leidenschaft für das Kino.“

Goiginger wird den Filmfreunden in Steyr und Kirchdorf bereitwillig von den Ereignissen hinter den Kulissen am Set erzählen, zum Beispiel, wie er den Liedermacher Voodoo Jürgens auf eine filmreife Schlägerei vor der Kamera vorbereitete, bei der dieser täuschend echt fürs Auge einen Kinnhaken einstecken musste. Auch über den Hintergrund der Handlung – ein hochbegabter Musiker, der, von der Mutter seines Sohnes getrennt, im Privatleben wie bei seiner Karriere nichts auf die Reihe bringt – wird es viel mit dem Regisseur zu philosophieren geben.

Der Kinobesuch jedenfalls hat sich nach dem Dämpfer durch die Corona-Pandemie wieder erholt. „Das Publikum ist Gott sei Dank wieder zurückgekehrt“, sagt Brandmayer.

Kino „Rickerl – Musik is höchstens a Hobby“, Regisseur Adrian Goiginger diskutiert nach der Vorführung mit dem Publikum. Montag, 15. Jänner, 18.30 Uhr, Kino Kirchdorf (reservierung.kinokirchdorf.at, Tel: 07582/62040);

20 Uhr City-Kino Steyr (kino-steyr.at/reservierung, Tel. 07252/42183)

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer