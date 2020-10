Richtigstellung

Die OÖN stellen hiermit klar, dass die Firma Buchegger in keiner Weise mit dem im Artikel beschriebenen Sachverhalt in Verbindung steht und entschuldigen sich in aller Form für den Irrtum und etwaige entstandene Malversionen.

