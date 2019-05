Reverend Backflash rockt wie die Ramones

Auf den Spuren der Ramones sind sie unterwegs, ebenso auf jenen von Cheap Trick und Kiss. Dass der Rockklang der 1970er-Jahre auch heute noch ins Ohr, ins Herz und in die Beine geht, beweisen die vier Mannen von Reverend Backflash im Steyrer Kulturhaus Röda. Da nämlich – am Freitag, 24. Mai – ist die Wiener Band bei der Wiederauferstehung von "Let there be Rock" mit dabei. Die Veranstaltungsreihe, die vor 20 Jahren ins Leben gerufen wurde und bei der lokale wie nationale DJs den Rock ’n’ Roll in seinen verschiedensten Variationen durch die Tonanlage jagten, soll nun verstärkt auch Live-Musik bieten. Los geht es um 21 Uhr.

Auch echte Lokalmatadore mischen bei dem lautstarken Konzert mit, nämlich die Stoned Ponys. Die Truppe rund um Frontmann Mika Mayhem unterbricht die Aufnahmen zum kommenden Album, um wieder einmal live groß aufzuspielen.

Freitag, 24. Mai, Steyr, Kulturhaus Röda, 21 Uhr